Жуткий инцидент в Кропивницком: матери 12-летней девочки объявили о подозрении в убийстве собственной дочери (видео)

В Кропивницком полиция объявила подозрение в убийстве матери погибшей 12-летней девочки, которую нашли мертвой 12 декабря.

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникации полиции области, сегодня, 13 декабря, 35-летней женщине объявлено о подозрении в совершении особо тяжкого преступления в отношении несовершеннолетнего лица.

В настоящее время полицейские расследуют уголовное производство по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины «Умышленное убийство». За эти действия законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет, или пожизненное заключение.

«12 декабря во время осмотра территории одного из населенных пунктов, который находится на выезде из Кропивницкого, наряд полиции обнаружил тело пропавшего ребенка. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и эксперт-криминалист. При осмотре на теле потерпевшей были обнаружены телесные повреждения, которые могли стать причиной смерти.

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В тот же день работники аппарата уголовного розыска области и Кропивницкого отдела полиции в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины задержали 35-летнюю гражданку», - отметил временно исполняющий обязанности начальника полиции Кировоградской области Демьян Таршин.

По предварительной информации, 35-летняя женщина во время бытового конфликта нанесла девочке несколько ударов, после чего на собственном автомобиле вывезли тело за пределы города. Вечером того же дня гражданка подала заявление в полицию о том, что несовершеннолетняя не вернулась из школы. В течение нескольких дней женщина вместе с полицейскими, волонтерами и просто неравнодушными людьми «участвовала» в ее поисках.

Как сообщал УНИАН, 12-летняя Екатерина Добродий пропала в пятницу, 8 декабря. Девочка пошла в школу, но в учебное заведение не дошла. Девочку искали несколько дней. Вчера, 12 декабря, в селе Обозновка Кировоградского района нашли ее тело.

В Кропивницком вручат подозрение в совершении убийства матери убитой 12-летней Екатерины Добродий. По предварительной версии, она нанесла удар своей дочери кухонным топором.