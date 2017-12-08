На Львовщине из-за взрыва на вагоноремонтном заводе погиб работник
В результате взрыва на вагоноремонтном заводе 61-летний работник получил ожоги и травмы и в крайне тяжелом состоянии был госпитализирован в реанимационное отделение районной больницы, где от полученных травм скончался.
В райцентре Стрый Львовской области 7 декабря из-за взрыва на государственном предприятии «Стрыйский вагоноремонтный завод» погиб работник.
Как сообщили УНИАН в Департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, на территории предприятия в 15.30 произошел взрыв при распиле работником предприятия металлической бочки из-под неизвестного вещества.
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В результате взрыва 61-летний работник получил ожоги и травмы и в крайне тяжелом состоянии был госпитализирован в реанимационное отделение районной больницы, где от полученных травм скончался.
Причины происшествия выясняются, назначен ряд экспертиз. На месте работали сотрудники полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства.