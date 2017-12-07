В центре Киева пожарная машина протаранила легковушку (фото)

7 декабря в Киеве на улице Большая Васильковская возле дворца «Украина» произошло ДТП. Там столкнулись автомобиль «Богдан» и пожарная машина. Об этом сообщает "Информатор".

По словам водителя спасателей, он пытался перестроиться на дороге и врезался в бампер «Богдана». Они как раз ехали с пожара без «мигалок» и уверяют, что не нарушали.

В свою очередь водитель украинской машины уверяет, что причина ДТП как раз в отсутствии «мигалок». Если бы они были, то он бы пропустил авто, а так просто не заметил машину. В ДТП никто не пострадал, пробка не образовалась. Водители вместе с пассажирами ожидали приезд полиции.

Как сообщал УНИАН, в Одессе загорелся трамвай с пассажирами, есть пострадавшие.