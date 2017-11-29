В Харькове на ходу загорелся троллейбус (видео)

Вечером в среду, 29 ноября, в Харькове произошел пожар в троллейбусе 31 маршрута во время движения на Салтовском путепроводе.

Как сообщил директор департамента по связям с общественностью и информации Харьковского горсовета Юрий Сидоренко, на момент возгорания в троллейбусе было несколько пассажиров. Водитель оперативно вывел на улицу и пытался потушить огонь самостоятельно.

"Произошло это в районе 18:30. Троллейбус был практически пуст - уже шел в депо", - рассказал он на своей странице в Facebook.

Как сообщал УНИАН, ранее в Черновцах прямо на ходу едва не загорелся троллейбус.