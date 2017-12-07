В Днепре посреди улицы застрелили мужчину

В Днепре неизвестные на улице застрелили мужчину. Как сообщила начальник отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области Анна Старчевская, убийство произошло сегодня около 13 часов на Запорожском шоссе, возле жилого дома.

Читайте такжеВ центре Харькова взорвали автомобиль с полицейским«В полицию позвонила женщина, которая услышала выстрелы. Выглянув в окно, она увидела окровавленное тело. Сейчас проводятся необходимые оперативно-разыскные мероприятия по установлению и розыску злоумышленников. Полиция объявила план перехвата «Сирена», - сообщила Старчевская.