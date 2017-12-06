Жуткое ДТП в Харькове: в крови Зайцевой нашли кодеин

В крови Елены Зайцевой, которую обвиняют в совершении смертельного ДТП в Харькове с шестью погибшими, выявили вещества, содержащие кодеин. Об этом рассказал начальник Следственного управления ГУ НП в Харьковской области Сергей Чиж, передает пресс-служба областной полиции.

"В отношении участников аварии проведены психиатрическая, наркологическая и химическо-токсикологическая экспертизы. Согласно выводам исследований, в организме водителя автомобиля Lexus выявлены вещества, которые содержат кодеин. Сейчас на стадии завершения находятся 14 цитологических экспертиз по биологическим и цитологическим веществам, изъятым из автомобилей", - сказал Чиж.

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Он рассказал, что назначена автотехническая экспертиза, проведение которой поручено экспертам ХНИИСЭ им. Бокариуса. Эксперты планируют закончить их до 10 декабря этого года.

Кодеи́н - это алкалоид опиума. Он обладает слабым наркотическим (опиатным) и болеутоляющим эффектом, в связи с чем используется также как компонент болеутоляющих лекарств.

Как сообщал УНИАН, 18 октября в Харькове на пересечении улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Елены Зайцевой, который двигался на красный свет светофора, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого был 49-летний Геннадий Дронов. После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, позже еще один умер от травм в больнице.

Суд взял под стражу Зайцеву и Дронова на время проведения расследования по делу.