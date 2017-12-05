Канадские дипломаты советуют украинцам выбрать другую дату посещения посольства на Костельной

Канадские дипломаты советуют гражданам Украины выбрать другую дату посещения Посольства Канады, которое располагается на улице Костельной в центре Киева. Об этом говорится в сообщении Посольства Канады в микроблоге Twitter.

"Предупреждение канадцам в Киеве: Пожалуйста, избегайте окрестности Европейской площади и Майдана Незалежности, в том числе улицы Костельной, к дальнейшим уведомлений. Заказчикам консульских услуг рекомендуется изменить время визита в посольство, кроме крайней необходимости", - говорится в сообщении посольства.

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Как сообщал УНИАН, утром в доме на улице Костельной в квартире, где проживает Саакашвили, силовики провели обыски.

Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская заявила, что сотрудники Генпрокуратуры и Службы безопасности Украины проводили следственные действия в квартире политика.

Позже силовики задержали Саакашвили и посадили в автомобиль, однако активисты заблокировали проезд этого авто. Между правоохранителями и активистами возникали столкновения.

Через некоторое время, после противостояния активисты разбили окна, выломали двери в микроавтобусе и освободили Саакашвили. Правоохранители применили слезоточивый газ.

В СБУ сообщили, что Саакашвили задержан в рамках расследования уголовного производства относительно содействия участникам преступных организаций и сокрытия их преступной деятельности (статья 256 УК).

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Саакашвили проводил акции протеста с целью захвата государственной власти в Украине и содействия членам преступной группировки экс-президента Украины Виктора Януковича и бизнесмена Сергея Курченко в прекращении их уголовного преследования.