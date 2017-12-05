Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил о нейтрализации московского плана «русской зимы» в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга.

«Среди нескольких тысяч людей, которые вышли под стены Верховной Рады тогда - в ноябре, находится горстка людей, которые за счет Януковича-Курченко, действующих под прикрытием ФСБ, планировали захват здания Верховной Рады, занесение туда Саакашвили - был один из планов, и даже использование оружия...», - сказал генпрокурор.

Читайте такжеВзяли в кольцо: появилось видео, как Саакашвили снимали с крыши

По его словам, спецслужбы терпеливо и аккуратно защищали право людей на мирный процесс и защищали их от «той маленькой горстки, которая хотела принести этих людей в жертву так называемым «спецэффектам».

«Спецслужбы обоснованно имели отношение к особым экстремистам в рядах этой узкой команды реваншистов во главе с (Михеилом) Саакашвили... Мы смогли устранить опасность развития силового сценария и кровопролития, о которых говорят эти кукловоды псевдомайдана. Думаю, СБУ в первую очередь надо благодарить за спокойствие на улицах Киева и нейтрализацию московского плана «русской зимы» в Киеве. Хочу подчеркнуть, что это лишь одна часть этого плана», - сказал генпрокурор.

При этом Луценко отметил, что некоторые другие украинские политики также подозреваются в незаконных действиях.

«Продолжение следует - другие известные на всю страну украинские политики также ввязались в еще более опасные игры, и мы обязательно доложим обществу и о них в то время, когда это будет выгодно следствию», - сказал генпрокурор.

Как сообщал УНИАН, утром в доме на улице Костельной в квартире, где проживает Саакашвили, силовики провели обыски.

Позже силовики задержали Саакашвили и посадили в автомобиль, однако активисты заблокировали проезд этого авто. Между правоохранителями и активистами возникали столкновения.

Через некоторое время, после противостояния активисты разбили окна, сломали двери в микроавтобусе и освободили Саакашвили. Правоохранители применили слезоточивый газ.

В СБУ сообщили, что Саакашвили задержан в рамках расследования уголовного производства о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности (статья 256 УК).

Луценко заявил, что Саакашвили проводил акции протеста с целью захвата государственной власти в Украине и содействия членам преступной группировки экс-президента Украины Виктора Януковича и бизнесмена Сергея Курченко в остановке их уголовного преследования.

Справка УНИАН. С 17 октября возле здания Верховной Рады проходит акция, участники которой требуют отменить депутатскую неприкосновенность, внести изменения в избирательное законодательство, а также создать Антикоррупционный суд. Позже они также потребовали принять закон об импичменте президента.

Организаторами акции выступают партии "Объединение "Самопомич", ВО "Батькивщина", "Движение новых сил", "5.10", ВО "Свобода", "Национальный корпус" и ряд общественных организаций.

Кроме того, 3 декабря в Киеве состоялся «Марш за народный импичмент», организованный партией «Движение новых сил». В марше приняли участие более 5 тыс. человек.