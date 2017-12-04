В Киевской области беременная одним ударом убила своего мужа

В Бородянском районе Киевской области во время семейной ссоры 20-летняя беременная смертельно ранила своего мужа. Свидетелями происшествия стали знакомые супружеской пары, сообщает пресс-служба полиции области.

"Когда жена вернулась домой, 23-летний хозяин сидел на кухне с товарищем и был изрядно навеселе. Между супругами началась ссора. Мужчина стал угрожать. Разъяренная беременная выхватила у него нож и вонзила в шею", - говорится в сообщении.

Читайте такжеПод Одессой драка пьяных военнослужащих закончилась убийством

В результате удара в артерию потерпевший умер сразу, врачи "скорой" лишь констатировали смерть.

Известно, что у 23-летнего мужчину было криминальное прошлое. Вместе они воспитывали годовалого ребенка и через несколько месяцев ожидали рождения второго.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Виновница трагедии задержана и сейчас находится в специальной палате местной больницы под пристальным наблюдением полицейских.

Ей грозит до от 7 до 15 лет лишения свободы. Дальнейшую судьбу девушки решит суд.

Как сообщал УНИАН, в Киевской области 23-летний парень задушил свою 16-летнюю девушку и две недели делал вид, что она просто исчезла с крупной суммой денег.