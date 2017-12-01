На Киевщине парень задушил свою 16-летнюю девушку из-за СМС (видео)

На Киевщине 23-летний парень задушил свою 16-летнюю девушку и две недели делал вид, что она просто исчезла с крупной суммой денег. Пара жила вместе по согласию родителей девушки, говорится в сюжете ТСН.

«Родители мне сообщили, что пропала Серафима и некоторые средства. Сказали, что сумма очень большая – более 200 тысяч. Все подумали, может, она действительно взяла эти средства и где-то там поехала», - признается сельский голова Красной Горки Анатолий Кибукевич. Рассказы Ильи о пропаже Серафимы поверили все, даже мать девушки, которая написала заявление в полицию только через неделю после исчезновения ребенка. Поскольку парень путался в показаниях, правоохранители решили проверить его на детекторе лжи.

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«Держал себя довольно уверенно. Но показало, что он дает неправдивые показания», - рассказала представитель полиции Виталия Грохольская.

В конце Илья признался, что девушка писала в телефоне SMS, которые его раздражали. Он сделал замечание, она ответила, началась потасовка. Далее Серафима якобы схватила в руки нож, а Илья, чтобы ее успокоить, прижал за шею. Парень убеждает, что задушил подругу случайно, а потом испугался и спрятал тело в заброшенном погребе за 200 метров от дома.

Жители села признанию шокированы, но призывают не осуждать никого преждевременно. Соседи теперь ухаживают за животными молодой пары. Серафиму уже похоронили, Илья в СИЗО ждет избрания меры пресечения. За убийство любимой девушки ему грозит от 7 до 15 лет тюрьмы.

Ранее на Киевщине стало известно о другой ужасной трагедии. В одном из гостинично-ресторанных комплексов Обуховского района во время празднования свадьбы произошла ссора между гостями и женихом. Тот вышел на улицу, где находился охранник. Парень начал ссориться и с ним, а затем напал на охранника, который долго не думал и схватился за нож. Уже под утро напуганная невеста забила тревогу и жениха нашли в помещении охранников. По словам девушки, он еще был жив. А охранник сказал, что "все хорошо". 23-летнего мужчину доставили в больницу, однако от ножевого ранения в область паха и большой потери крови он скончался.