В Германии пьяный мужчина в магазине напал с ножом на мэра города

В Германии мужчина с ножом напал на мэра города Альтена Андреаса Хольштейна и ранил его в шею. Об этом сообщает WAZ.

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Инцидент произошел в одном из магазинов города. 56-летний нападавший во время происшествия находился в нетрезвом состоянии. Перед тем, как ударить мэра ножом, он громко критиковал политика.

Также пострадал сотрудник магазина, который хотел помочь пострадавшему мэру.

Хольштейн был госпитализирован. Сообщается, что он из больницы связался со своими знакомыми и рассказал об оказанной ему помощи.