Информация о заминировании Центрального железнодорожного вокзала в Киеве не подтвердилась - "Укрзализныця"

13:27, 03 декабря 2017
Происшествия
681

Как сообщили в «Укрзализныци», после осмотра всех помещений вокзала никаких взрывоопасных предметов правоохранители не обнаружили.

Информация о минировании Центрального железнодорожного вокзала в Киеве не подтвердилась / фото УНИАН

Информация о заминировании Центрального железнодорожного вокзала в Киеве не подтвердилась.

Как сообщили в публичном акционерном обществе «Украинская железная дорога», после осмотра всех помещений вокзала никаких взрывоопасных предметов правоохранители не обнаружили.

Работа вокзала возобновлена в 12:00. Сейчас он работает в обычном режиме.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве из Центрального железнодорожного вокзала эвакуировали пассажиров и работников из-за сообщения о заминировании, задержки в движении поездов не было.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Укрзализныця#минирование вокзала в Киеве#эвакуация вокзала