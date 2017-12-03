Информация о заминировании Центрального железнодорожного вокзала в Киеве не подтвердилась - "Укрзализныця"
13:27, 03 декабря 2017Происшествия
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Как сообщили в «Укрзализныци», после осмотра всех помещений вокзала никаких взрывоопасных предметов правоохранители не обнаружили.
Информация о минировании Центрального железнодорожного вокзала в Киеве не подтвердилась / фото УНИАН
Информация о заминировании Центрального железнодорожного вокзала в Киеве не подтвердилась.
Как сообщили в публичном акционерном обществе «Украинская железная дорога», после осмотра всех помещений вокзала никаких взрывоопасных предметов правоохранители не обнаружили.
Работа вокзала возобновлена в 12:00. Сейчас он работает в обычном режиме.
Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве из Центрального железнодорожного вокзала эвакуировали пассажиров и работников из-за сообщения о заминировании, задержки в движении поездов не было.
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