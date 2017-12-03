В Киеве из-за сообщения о заминировании эвакуировали пассажиров из Центрального железнодорожного вокзала

В Киеве из Центрального железнодорожного вокзала эвакуировали пассажиров и работников из-за сообщения о заминировании, движение поездов осуществляется.

Как сообщили в Публичном акционерном обществе «Украинская железная дорога», сегодня в 10:20 неизвестный позвонил на линию «102» и заявил о заминировании Центрального железнодорожного вокзала.

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В связи с этим все работники и пассажиры вокзала были эвакуированы. На место происшествия прибыли сотрудники Министерства внутренних дел и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В «Укрзализныце» отметили, что задержки в движении поездов нет, посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы.