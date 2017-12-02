На Закарпатье задержали крупную партию контрабандных сигарет на границе с ЕС (фото)

12:20, 02 декабря 2017
Происшествия
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Водитель грузового автомобиля пытался провезти через границу с ЕС сигареты, спрятав их в пиломатериалах из хвои.

На Закарпатье задержали крупную партию контрабандных сигарет на границе с ЕС / фото пресс-служба Закарпатской таможни

Сотрудники Закарпатской таможни ГФС задержали гражданина Украины, который пытался нелегально вывезти 100 тысяч пачек сигарет в Румынию.

Об этом сообщила пресс-служба Закарпатской таможни.

Водитель грузового автомобиля пытался провезти через границу сигареты, спрятав их в пиломатериалах из хвои.

Во время анализа представленных к таможенному контролю товаросопроводительных документов и информации полученной от сотрудников спецподразделения СБУ работниками осмотрели груз и обнаружили 22 тысяч пачек "Rothmans" с акцизными марками Украины и 78 тысяч пачек "Marble" без акцизных марок.

Водитель спрятал сигареты в пиломатериалах из хвои / фото пресс-служба Закарпатской таможни

Указанные действия имеют признаки нарушения таможенных правил, предусмотренного ч. 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины. Сейчас составлен протокол о нарушении таможенных правил, сигареты ориентировочной стоимостью 1 млн 600 тыс. грн, пиломатериалы и полуприцеп изъяты.

Напомним, генеральный директор Европейского бюро по вопросам предотвращения злоупотреблений и мошенничества (OLAF) Джованни Кесслер заявлял, что восточная граница ЕС находится под риском контрабанды сигарет из Украины.

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Теги: #контрабанда сигарет#Закарпатская таможня#контрабанда сигарет в ЕС