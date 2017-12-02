На Одесчине 72-летний моряк захватил заложников и открыл стрельбу по людям

В Белгороде-Днестровском, расположенном в Одесской области, мужчина взял в заложницы двух женщин и открыл стрельбу по прохожим из окна квартиры. Об этом сообщает «Думская».

Отмечается, что 72-летний моряк, вернувшись из рейса, напился и поссорился с женой. Затем мужчина достал револьвер и попытался застрелить супругу и одну из своих дочерей.

Как сообщается, он не попал по ним, после чего схватил охотничье ружье, заперся с тещей и второй дочерью и заявил, что «всех убьет».

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«Находясь в неадекватном состоянии, из окна стреляет в прохожих из охотничьего ружья. На место сразу же выехали следственно-оперативная группа, переговорщики и спецназ. Несмотря на требования полиции, мужчина отказывался освобождать людей и угрожал кинуть «коктейль Молотова», — рассказал начальник главного управления национальной полиции (ГУНП) Дмитрий Головин.

В ходе освобождения заложниц и обезвреживания мужчины был ранен полицейский.

«Благодаря слаженным действиям наших сотрудников, мужчина обезврежен и задержан», — добавил Головин.