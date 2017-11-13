На Одесщине расстреляли сидевших на скамейке мужчин: один погиб, второй - в реанимации

В г. Белгород-Днестровский Одесской области вечером 12 ноября мужчина стрелял во дворе жилого дома, есть жертвы.

Как сообщил УНИАН представитель Главного управления Национальной полиции в Одесской области, «мишенью стали двое мужчин, которые в это время сидели на скамейке».

По его словам, один из них скончался на месте происшествия – пуля попала ему прямо в голову, второго госпитализировали в тяжелом состоянии.

«Стрелявшего из гладкоствольного оружия задержали, его личность установлена», - сказал представитель полиции.

В ведомстве данный инцидент официально пока не комментируют.

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Вместе с тем, по словам начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрия Головина, минувшие выходные выдались довольно напряженным для правоохранителей Одессы и области.

«Только в субботу и воскресенье произошли четыре резонансных преступления, по предварительным признакам, умышленные убийства. Три – с применением огнестрельного оружия. Еще несколько дерзких разбойных нападений», - отметил он и добавил, что все эти преступления раскрыты, преступники установлены и задержаны.

Как сообщал УНИАН, 11 ноября в Одессе во время конфликта с применением оружия был тяжело ранен мужчина в Суворовском районе, во дворе многоэтажного жилого дома по улице Паустовского. По данным советника начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Руслана Форостяка, резонансное ЧП случилось с участием действующего и бывшего сотрудника правоохранительных органов.

По его словам, конфликт возник в компании молодых людей, распивавших спиртные напитки. В результате один из них, действующий работник полиции – участковый, находившийся не при исполнении служебных обязанностей, ставший участником ссоры, получил ранение в голову.

«Он находится в тяжелом состоянии в реанимации, врачи пытаются спасти ему жизнь, провели довольно сложную операцию. По предварительным данным, он получил ранения в результате выстрела из травматического пистолета», - отметил Форостяк.

Второй участник конфликта, оказавшийся кумом потерпевшего, является бывшим сотрудником правоохранительных органов. Он задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Кроме того, задержан еще один участник конфликта.

Расследование по делу, открытому по ст. 15 ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, начала прокуратура Одесской области.