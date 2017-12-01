Тело покрыто асфальтом, кожа счесана до костей: под Киевом пьяный водитель протащил мужчину за машиной (видео)

В очень тяжелом состоянии в реанимации оказался 26-летний Игорь Ковальский после того, как его сбила и протянула по дороге машина в Броварах под Киевом. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Отец признается, что даже не узнал сына, когда увидел его после наезда – кожа была счесана вплоть до костей, также у пострадавшего многочисленные переломы и травматическая ампутация части уха.

"Там страшное. Все тело покрыто асфальтом, сейчас вымывают все это", - рассказал он. Что именно произошло, родственники не понимают. В тот вечер Игорь отдыхал с друзьями возле сауны. Свидетель Николай объясняет, что начала конфликта не видел, но знает, что была драка. Когда же вышел на улицу, то увидел Игоря, который пытался остановить водителя BMW – как показалось Николаю, потому что тот сел за руль нетрезвым. Однако водитель сбил Игоря и потащил его по дороге за собой.

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Несколько кварталов до дома владельца машины Игорь обдирал кожу об асфальт. Жена водителя утверждает, что мужа не видела с того самого момента, а журналистам ничего не будет комментировать.

Сестра пострадавшего рассказала, что Игорь буквально на месяц приехал из Польши, где работал в ресторане поваром. Теперь о работе можно забыть – впереди многочисленные пересадки кожи и длительный период реабилитации. "Врачи говорят, что возможно нарастить и мышцы, и связки – главное, чтобы не было инфекции. Помогите, пожалуйста, нам", - просит она.

Полиция разыскивает водителя BMW. За содеянное мужчине грозит до трех лет заключения.

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