В киевском метро задержали иностранца с оружием

В Киеве на станции метро "Демеевская" правоохранители задержали 27-летнего уроженца другого государства с травматическим пистолетом. Как сообщает отдел коммуникации полиции Киева, во время личного досмотра пассажира метрополитена, который подозрительно себя вел, у него обнаружено незарегистрированное устройство для отстрела резиновыми пулями.

Следственно-оперативная группа задокументировала правонарушение. Вещественное доказательство изъяли и направили для проведения экспертизы. По словам мужчины, пистолет принадлежит ему.

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Задержанный ранее не привлекался к уголовной ответственности. Следователи устанавливают, при каких обстоятельствах мужчина приобрел и хранил оружие.

Следственным отделом начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Задержанному грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в киевском хостеле жестоко убили мужчину.