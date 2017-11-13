В Днепре мужчина в одних трусах пытался то ли испытать себя на прочность, то ли покончить с собой

Жители Днепра заметили на Амурском мосту мужчину, который хотел спрыгнуть, и вызвали полицию. Самоубийца стоял у перил в нижнем белье. Инцидент произошел в воскресенье, 12 ноября, около полудня, сообщает Информатор.

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Когда полицейские прибыли на место происшествия, то увидели, что мужчина стоял у перил в нижнем белье. Правоохранители попросили его отойти от края моста и одеться. Тот вел себя спокойно, однако на вопрос, что делает на мосту в полураздетом виде, четко ответить не смог.

Мужчина говорил, что ему все надоело, утверждал, что хотел испытать себя на прочность, спрыгнув с моста и доплыв до ближайшего острова. Полицейские вызвали скорую помощь и психиатрическую бригаду. После осмотра медики сделали вывод, что гражданин нуждается в психиатрической помощи. В итоге его госпитализировали в одну из специализированных больниц Днепра.

Как сообщал УНИАН, недавно в Киеве молодой мужчина приготовился спрыгнуть с Моста влюбленных, но через некоторое время после прибытия полиции и психолога передумал.