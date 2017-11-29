Жуткое ДТП в Харькове: получившая самые тяжелые травмы девушка снова находится в больнице

Пострадавшая в ДТП в Харькове Оксана Берченко (Евтеева), которая получила самые тяжелые травмы, снова находится в больнице. Об этом сообщает ТСН.

Это не то же медучреждение, из которого Оксану выписали на прошлой неделе. В новом учреждении пострадавшая сможет пройти более качественную реабилитацию. Неделя пребывания девушки в больнице обходится в 15 тысяч гривень.

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Как известно, у Оксаны тяжелая черепно-мозговая травма, переломы ног и костей таза. Девушка лежит и когда сможет самостоятельно двигаться – неизвестно. Только через месяц-два ей начнут частично снимать гипс. Врачи говорят, на восстановление может уйти до двух лет.

Напомним, что, несмотря на дорогостоящее лечение семья Берченко вернула компенсацию, полученную от семьи водителя Lexus Елены Зайцевой. Так же поступила и семья погибшего Александра Евтеева.

Как сообщал УНИАН, вечером 18 октября внедорожник "Лексус", за рулем которого находилась Елена Зайцева, вылетел на тротуар и насмерть сбил пятерых пешеходов. Еще одна девушка спустя неделю умерла в реанимации. Оба участника аварии – водительница "Лексуса" Елена Зайцева и Геннадий Дронов, который был за рулем "Туарега", сейчас находятся в СИЗО.