Кровавая авария в Харькове: две семьи вернули компенсации матери Зайцевой (фото)

Семьи Берченков и Евтеевых вернули деньги матери Елены Зайцевой – водительницы, совершившей ДТП в Харькове, где погибли шесть и пострадали пять человек.

Об этом сообщила адвокат этих семей Екатерина Калюжная, передает ТСН.

Ранее мать Зайцевой выплатила по 50 тысяч семьям на каждого погибшего и пострадавшего. Погибший Александр Евтеев и самая тяжелая пострадавшая в аварии Оксана Берченко были женаты. Также погибла младшая сестра Оксаны – Диана. Эти семьи сразу заявили, что никаких денег от стороны Елены Зайцевой не возьмут. И когда получили на свои счета деньги, сразу обратились в банк, чтобы эти средства банковское учреждение послало отправителю.

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"Семьи пострадавших в ДТП решили вернуть эту так называемую "помощь", потому что не понимают, зачем семья Зайцевой ее предоставила. Защитник подозреваемой Зайцевой попросил орган досудебного расследования приобщить чеки в подтверждение оказания помощи к материалам уголовного производства в качестве доказательства. В то же время, как чеки указывают на то, что указанная помощь является благотворительной. То есть семьи опасаются, что эти "деньги" могут быть использованы позднее в суде как доказательства добровольного возмещения ущерба для смягчение наказания водителя", - сообщила адвокат.

В банке такой операции осуществить не смогли, поэтому мать сестер Берченко накануне лично приходила к матери Зайцевой. При этом мать водителя нашли именно в той квартире, которая уже этой семье не принадлежит. Согласно реестру недвижимости, на второй день после аварии собственником квартиры на 200 кв. м стал Станислав Тышкевич - аналогичная фамилия у бухгалтера на фирме Зайцевых. В некоторых СМИ писали, что квартира была продана именно для выплаты компенсаций.

И уже сегодня сторона Зайцевой предоставила реквизиты для возврата средств, что сразу и сделали семьи пострадавших. Берченки вернули 100 тысяч, Евтеевы – 50. На имя матери Зайцевой – Ивановой Татьяны.

Как сообщал УНИАН, вечером 18 октября внедорожник "Лексус", за рулем которого находилась Елена Зайцева, вылетел на тротуар и насмерть сбил пятерых пешеходов. Еще одна девушка спустя неделю умерла в реанимации.

Оба участника аварии – водительница "Лексуса" Елена Зайцева и Геннадий Дронов, который был за рулем "Туарега", сейчас находятся в СИЗО.