В воинской части Львовской области мужчина торговал боеприпасами (фото)

На Львовщине военная прокуратура прекратила незаконный сбыт боевых припасов. Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Западного региона.

"28 ноября 2017 года военной прокуратурой Львовского гарнизона совместно с оперативными работниками Главного отдела защиты национальной государственности Управления Службы безопасности Украины во Львовской области, в рамках контроля за совершением преступления задокументирован факт незаконного хранения и сбыта боевых припасов военнослужащим одной из воинских частей Львовщины", - говорится в сообщении.

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В частности, 10 гранат РГД-5 и 5 гранат Ф-1 мужчина незаконно сбыл за 17,5 тыс. грн.

"Правонарушитель задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Денежные средства за незаконную реализацию гранат обнаружены и изъяты во время проведения осмотра места происшествия в полном объеме. В настоящее время проводятся неотложные следственные (розыскные) действия и обыск по месту жительства фигуранта дела. Решается вопрос относительно сообщения о подозрении военнослужащему", - добавили в ведомстве.

Ранее в Одессе задержали торговца оружием из зоны АТО.