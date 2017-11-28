ДТП с двумя погибшими под Киевом: полиция указала на виновника аварии (видео)

Полиция Киевщины уже не ищет виновника трагического ДТП под Киевом, произошедшего накануне.

Правоохранители считают, что устроил смертельную аварию тот, кого изначально считали случайным свидетелем, говорится в сюжете ТСН.

Легковушка сбила трех женщин возле пешеходного перехода в Лютеже Киевской области. Погибли двое, третья получила многочисленные травмы.

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Сразу после трагедии свидетели рассказывали об автомобиле, который после наезда не остановился и скрылся. А от силы удара пострадавших отбросило на другую машину – ВАЗ.

Однако сегодня правоохранители заявили, что не нашли пока доказательств участия в аварии второй машины. Продолжаются экспертизы. Жизни выжившей женщины уже ничего не угрожает.

Отметим, свидетели уверяли, что виновником аварии был внедорожник, который, не сбавляя скорости, помчался дальше в направлении столицы.