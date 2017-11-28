ДТП с двумя погибшими под Киевом: полиция указала на виновника аварии (видео)

18:28, 28 ноября 2017
Происшествия
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Теперь виновником аварии в Киевской области считают водителя "Жигулей". 

В результате ДТП погибли две женщины / фото

Полиция Киевщины уже не ищет виновника трагического ДТП под Киевом, произошедшего накануне.

Правоохранители считают, что устроил смертельную аварию тот, кого изначально считали случайным свидетелем, говорится в сюжете ТСН.

Легковушка сбила трех женщин возле пешеходного перехода в Лютеже Киевской области. Погибли двое, третья получила многочисленные травмы.

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Сразу после трагедии свидетели рассказывали об автомобиле, который после наезда не остановился и скрылся. А от силы удара пострадавших отбросило на другую машину – ВАЗ.

Однако сегодня правоохранители заявили, что не нашли пока доказательств участия в аварии второй машины. Продолжаются экспертизы. Жизни выжившей женщины уже ничего не угрожает.

Отметим, свидетели уверяли, что виновником аварии был внедорожник, который, не сбавляя скорости, помчался дальше в направлении столицы. 

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Теги: #ДТП под Киевом#смертельная авария в Лютеже#виновник ДТП в Лютеже