На Днепропетровщине полиция обнаружила три тайника с оружием и боеприпасами (фото)

В Днепропетровской области полиция обнаружила три тайника с оружием и боеприпасами, в которых были гранатометы, гранаты, мины и патроны.

Как сообщается на сайте Национальной полиции, один тайник был расположен на заброшенной ферме в городе Никополь.

«Прибыв на место, правоохранители обнаружили под кирпичом развалившегося здания черный полиэтиленовый пакет. В нем было 55 патронов различного калибра, три гранаты Ф-1, три гранаты РГД-5, пять запалов к гранатам, пять противотанковых гранат, одна сигнальная мина и одна граната ВОГ-17 к станковому гранатомету АГС-17», - говорится в сообщении.

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Еще один тайник был обнаружен в недостроенном помещении на одной из улиц Днепра. В нем оперативники нашли 11 гранат ВОГ-17 к гранатомету АГС-17 и гранатомет РПГ-26.

Под бетонной плитой заброшенной фермы, расположенной в селе Васильевка Межевского района, полицейские нашли третий тайник. В нем обнаружены гранатомет РПГ-18 и граната РГД-5.

Все выявленные боеприпасы, оружие и взрывные устройства правоохранители изъяли для проведения экспертизы.

Также полицией открыто уголовное производство по статье 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются лица, обустроившие эти тайники.