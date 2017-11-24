СБУ в Днепре задержала банду рэкетиров, которые ежемесячно "выбивали" деньги из предпринимателей
Оперативники спецслужбы задержали пятерых бандитов в одном из ресторанов Днепра во время получения 400 тыс. грн "отступных".
Сотрудники Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях разоблачили группировку рэкетиров, которые систематически "выбивали" деньги из бизнесменов.
Как отмечается в сообщении на сайте СБУ, правоохранители установили, что участники бандформирования - пять жителей Днепропетровской и Донецкой областей из криминальной среды - вымогали у предпринимателей ежемесячную «дань».
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"Компромат" для давления на коммерсантов злоумышленники получали от их конкурентов. Своих жертв они запугивали избиением, пытками и угрозами расправы над родственниками", - отметили в СБУ.
По информации спецслужбы, злоумышленники получали указания от криминального "авторитета", который координировал свои действия с российскими "ворами в законе".
Сотрудники СБУ задокументировали, что, угрожая физической расправой, бандиты потребовали от донецкого бизнесмена платить 800 тыс. грн ежемесячно за непрепятствование предпринимательской деятельности в агропромышленной сфере.
Так, оперативники спецслужбы задержали пятерых бандитов в одном из ресторанов Днепра во время получения 400 тыс. грн "отступных".
Злоумышленники взяты под стражу согласно ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Им сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.189 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.