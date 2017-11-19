В Киеве произошел крупный пожар на складе магазина "Агромат" (фото, видео)
Причина пожара выясняется, погибших и травмированных нет.
В Киеве спасатели ликвидировали пожар в недостроенной трехэтажке возле склада магазина керамики «Агромат». Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
«19 ноября в 16:04 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о том, что в недостроенном трехэтажном здании на ул. Булаховского, 4, возник пожар ... Как оказалось на первом этаже горел утеплитель на площади 100 кв. м», - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в 16:32 пожар был локализован, а в 16:52 ликвидирован.
На месте происшествия работало 15 человек личного состава Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве с привлечением трех единицы пожарно-спасательной техники.
«Причина пожара выясняется. Погибших и травмированных нет», - добавили в ГСЧС.
Ранее стало известно, что в центре Киева вспыхнул масштабный пожар в жилом доме.