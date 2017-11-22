Консул держит связь с МАУ и аэропортом Стамбула из-за сообщения о бомбе на борту самолета

Консул поддерживает оперативную связь с представителями Международных авиалиний Украины и администрацией аэропорта "Ататюрк" в Стамбуле в связи с сообщением о бомбе на борту самолета.

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Об этом сообщает департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины в микроблоге Twitter.

"Идет проверка самолетов МАУ в Стамбуле в связи с телефонными сообщениями об опасности. Консул поддерживает оперативную связь с представителями МАУ и администрацией аэропорта. Будем информировать", - завили украинские дипломаты.

Как сообщал УНИАН со ссылкой турецкое издание Milliyet, в аэропорту Стамбула "Ататюрк" из-за сообщения о бомбе проверяют два украинских самолета.

После сообщения о бомбе на борту самолета украинских авиалиний, который должен был лететь в Киев, руководство аэропорта решило отвести самолет в свободную зону для проведения проверки.

В то же время еще один рейс украинских авиалиний был задержан с целью превентивной проверки.