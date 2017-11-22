Ужасная находка: в Киеве в коллекторе обнаружили тело 16-летнего парня

В Киеве правоохранители расследуют обстоятельства смерти 16-летнего подростка, тело которого обнаружили 21 ноября в коллекторе по улице Бальзака в Деснянском районе столицы. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

По предварительному осмотру эксперта, следы насильственной смерти не выявлены. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

В полицию обратился отец мальчика о том, что сын несколько недель назад ушел из дома. По словам заявителя, парень часто оставался ночевать у друзей, однако всегда выходил на связь и надолго не пропадал.

Как установили правоохранители, отец сам воспитывал сына, поскольку мать умерла. Парень учился в училище водного транспорта.

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По информации начальника сектора ювенальной превенции Деснянского управления полиции Александра Бугая, в результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские "вычислили" приятелей, которые последний раз с юношей проводили время. В разговоре с работниками полиции подростки рассказали, что парень сидел на коммуникационной трубе, а затем упал в коллектор, куда его затянуло водой.

Следственный отдел Деснянского управления полиции начал уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с дополнительной квалификацией - несчастный случай.