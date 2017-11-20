В Днепре дотла сгорел склад-магазин сантехники
11:32, 20 ноября 2017Происшествия
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Спасатели говорят, что магазин был покрыт легковоспламеняющимися материалами.
В Днепре сгорел склад-магазин сантехники / скриншот
На выходных в Днепре дотла сгорел склад-магазин сантехники. Об этом говорится в сюжете программы ТСН.
Одноэтажное здание загорелось около четырех утра. Спасатели говорят, что магазин был покрыт легковоспламеняющимися материалами, поэтому горел, как факел.
Огонь уничтожил крышу, перекрытие и товар. Всего - 140 квадратных метров. Причины устанавливают правоохранители, однако не исключают поджог.
Ранее УНИАН сообщал, что в Киеве спасатели ликвидировали пожар в недостроенной трехэтажке возле склада магазина керамики «Агромат».
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