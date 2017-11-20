На выходных в Днепре дотла сгорел склад-магазин сантехники. Об этом говорится в сюжете программы ТСН.

Одноэтажное здание загорелось около четырех утра. Спасатели говорят, что магазин был покрыт легковоспламеняющимися материалами, поэтому горел, как факел.

Огонь уничтожил крышу, перекрытие и товар. Всего - 140 квадратных метров. Причины устанавливают правоохранители, однако не исключают поджог.

Ранее УНИАН сообщал, что в Киеве спасатели ликвидировали пожар в недостроенной трехэтажке возле склада магазина керамики «Агромат».