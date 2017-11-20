На Львовщине во время драки погиб 21-летний парень. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

В Городоцкое отделение полиции 19 ноября в четыре ночи поступило сообщение от фельдшера скорой медицинской помощи о том, что в городе Комарно обнаружено тело мужчины без признаков жизни. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Правоохранители установили личность погибшего – им оказался 21-летний местный житель. Также установлено, что за несколько часов до того между ним и 25-летним жителем города Комарно возник конфликт, который перерос в драку, во время которой погибший получил телесные повреждения.

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По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от семи до десяти лет. Проводится досудебное расследование, назначен ряд экспертиз, в том числе и судебно-медицинскую, в ходе которой будет установлена причина смерти парня, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.