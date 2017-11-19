На трассе вблизи Львова перевернулся бензовоз, из-за утечки топлива затруднено движение транспорта

Во Львовской области во время движения перевернулся бензовоз с полуприцепом, что привело к утечке горючего и осложнению движения транспорта на участке дороги, где произошла авария.

Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 19 ноября, в 00.29 на международной трассе Киев-Чоп в селе Малые Подлески Жовковского района.

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«63-летний водитель бензовоза с полуприцепом Renault Premium (автомобиль принадлежит ООО «Торговая фирма «Кременчукнафтопродукт») на повороте дороги не справился с управлением и допустил опрокидывание цистерны. В результате произошла утечка топлива из заправочных горловин цистерны на проезжую часть», - говорится в повидмленни.

На месте работают подразделения ГСЧС. С целью недопущения возгорания места утечки горючего спасатели засыпали пескосмесью и создали пенную подушку. Проводится откачка остатков топлива из цистерны в промежуточную емкость.

Отмечается, что в результате ДТП травмированных и погибших нет. Движение на данном участке дороги регулируется работниками полиции.

Причины происшествия, сумма ущерба, а также количество горючего, которое попало в почву и на дорогу, выясняются. Проводится доследственная проверка.

Как сообщал УНИАН, в Харькове в результате столкновения автобуса и иномарки погиб человек, еще 5 пострадали.