В Киеве на Воздвиженке обрушилось перекрытие недостроя: на место прибыли "скорые" (фото)

На Воздвиженке в Киеве обрушилось перекрытие на здании, которое возводится.

Об этом Громадському сообщили очевидцы происшествия.

На место прибыли машины «скорой помощи». Данных о пострадавших или погибших пока нет. С Госслужбой по чрезвычайным ситуациям в Киеве связаться не удалось.

По предварительным данным, обвалилась одна из застроек компании «Укрбуд».