В Киеве на Воздвиженке обрушилось перекрытие недостроя: на место прибыли "скорые" (фото)

13:09, 18 ноября 2017
Происшествия
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По предварительным данным, обвалилась одна из застроек компании «Укрбуд».

В Киеве обрушилось перекрытие новостройки / фото ТСН

На Воздвиженке в Киеве обрушилось перекрытие на здании, которое возводится.

Об этом Громадському сообщили очевидцы происшествия.

На место прибыли машины «скорой помощи». Данных о пострадавших или погибших пока нет. С Госслужбой по чрезвычайным ситуациям в Киеве связаться не удалось.

По предварительным данным, обвалилась одна из застроек компании «Укрбуд».

в Киеве обрушились перекрытия на здании, которая сводится / фото Общественное

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