В Киеве на Воздвиженке обрушилось перекрытие недостроя: на место прибыли "скорые" (фото)
13:09, 18 ноября 2017Происшествия
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По предварительным данным, обвалилась одна из застроек компании «Укрбуд».
В Киеве обрушилось перекрытие новостройки / фото ТСН
На Воздвиженке в Киеве обрушилось перекрытие на здании, которое возводится.
Об этом Громадському сообщили очевидцы происшествия.
На место прибыли машины «скорой помощи». Данных о пострадавших или погибших пока нет. С Госслужбой по чрезвычайным ситуациям в Киеве связаться не удалось.
По предварительным данным, обвалилась одна из застроек компании «Укрбуд».
в Киеве обрушились перекрытия на здании, которая сводится / фото Общественное
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