Украинского журналиста арестовали в Беларуси еще в конце октября – жена

Собственного корреспондента «UA: Украинское радио» в Беларуси, бывшего собственного корреспондента агентства УНИАН в Минске, гражданина Украины Павла Шаройко арестовали в конце октября, свидания с ним не дают.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщила заместитель главного редактора Национальной радиокомпании Украины Светлана Мялик.

«Собкор Украинского радио в Беларуси Павел Шаройко арестован. Об этом мне как руководителю редакции зарубежной корсети сообщила жена Павла Елена. Арест, по ее словам, состоялся 25.10 в Минске. Перед тем силовики провели обыски в жилище. Павла подозревают в шпионаже. Общение с ним происходит через переписку. Свиданий не дают», - заявила Мялик.

Как сообщал УНИАН, по словам председателя правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураба Аласании, Шаройко задержали по подозрению в шпионаже. «Задержан собкор UA: Украинское радио в Беларуси, гражданин Украины Павел Шаройко. От официальных ответов на наш запрос Посольство Беларуси пока уклоняется. По нашей собственной неофициальной информации в Беларуси, ему предъявлено стандартное для иностранных корреспондентов обвинение в «шпионаже», - сообщил Аласания.