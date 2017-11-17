В Беларуси по подозрению в шпионаже задержали украинского журналиста

В Беларуси по подозрению в шпионаже задержан собственный корреспондент «UA: Украинское радио», гражданин Украины Павел Шаройко.

Об этом в Facebook написал председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания.

«Задержан собкор UA: Украинское Радио в Беларуси, гражданин Украины Павел Шаройко. От официальных ответов на наш запрос Посольство Беларуси пока уклоняется. По нашей собственной неофициальной информации в Беларуси, ему предъявлено стандартное для иностранных корреспондентов обвинение в «шпионаже», - отметил Аласания.

В то же время генеральный продюсер "Украинского радио" Дмитрий Хоркин сообщает об аресте Шаройко.

"Украинское радио" отмечает, что около двух недель Павел Шаройко не выходил на связь, все попытки редакции дозвониться до него и его родственников не давали результата, без ответа оставались сообщения редакции, присланные по электронной почте и через другие интернет-средства коммуникации. Посольство Украины в Беларуси факт ареста пока не опровергло и не подтвердило.

Информацию о задержании мужа в Беларуси подтвердила "Украинскому радио" жена Павла Елена.

Служба безопасности Украины "Украинскому радио" сообщила, что никакой информацией по этому вопросу не имеет.

Министерство иностранных дел Беларуси пока не комментирует появившуюся информацию о задержании собкора "Украинского радио".

"Мы можем подтвердить, что Шаройко аккредитован в качестве иностранного журналиста, но пока мы эту информацию (о задержании, – ред.) не комментируем", – сказал пресс-секретарь белорусского МИД Дмитрий Мирончик.

Отметим, ранее Павел Шаройко работал собкором УНИАН в Минске (до 2014 года).

Отметим, это уже не первое задержание украинских граждан на территории Беларуси. Так, в августе на территории Беларуси задержали украинца Павла Гриба. Он пересек границу Беларуси 24 августа, а уже 25-го его задержали российские спецслужбы и переправили на территорию РФ. Белорусская сторона только 31 августа подтвердила факт пересечения границы Павлом. В сентябре уже стало известно, что суд Краснодара арестовал Гриба на два месяца.

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В октябре арест украинцу продлили до января 2018 года. Власти РФ подозревают Павла Гриба в подготовке теракта в школе Сочи. Парень имеет проблемы со здоровьем, украинских врачей к нему в РФ не допускают, необходимых медикаментов не предоставляют.

В ноябре в МИД Украины сообщили, что МИД Беларуси проигнорировал все их запросы по задержанию Павла Гриба. Первая нота со стороны Украины была направлена 28 августа. 20 числа в Беларусь была направлена нота об обстоятельствах задержания украинца. Однако ни на одну ноту Беларусь не ответила.