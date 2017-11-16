В "заминированном" горсовете Николаева произошли столкновения и зажгли дымовую шашку

В Николаеве полиция задержала двоих мужчин, которые сегодня во время сессии заблокировали трибуну горсовета и мешали эвакуировать людей из-за угрозы взрыва. Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации полиции области, начато уголовное производство, проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

«Предварительно установлено, что группа граждан заблокировала трибуну с требованием предоставить им слово и распустить горсовет. В это время в полицию поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва, поэтому правоохранители начали эвакуацию людей. Один из присутствующих зажег дымовую шашку в помещении сессионного зала, начались противостояния между патрульными полицейскими, которые пресекали противоправные действия, и активистами», - сообщили в ведомстве.

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В результате этого человек, который препятствовал работникам полиции исполнять свои профессиональные обязанности, был доставлен в Центральный отдел полиции. Еще один гражданин, который блокировал трибуну и совершал хулиганские действия, также был доставлен в полицию.

По данному факту следователями начато уголовное производство по ч.4 ст.296 УК Украины (хулиганство), что наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет. Также отмечается, что после тщательного обследования служебных помещений и прилегающей к зданию Николаевского городского совета территории устройств или предметов, которые могли бы представлять угрозу жизни и здоровью граждан, обнаружено не было.

Сейчас информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч.1 ст.259 УК Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет. Устанавливается лицо, причастное к совершению преступления.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 ноября, в Николаеве во время сессии городского совета полиция провела эвакуацию всех присутствующих за сообщения о минировании. До этого сторонники экс-мэра Николаева Александра Сенкевича заблокировали трибуну горсовета. Также в зале возникали драки, которые прекращали работники полиции.

Правоохранители не обнаружили взрывчатки в здании, городской совет возобновил работу сессии. 5 октября депутаты Николаевского горсовета досрочно прекратили полномочия городского головы Сенкевича.