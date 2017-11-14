ДТП в Харькове: мать пострадавшей беременной девушки хочет для Зайцевой пожизненного заключения

Жанна Власенко, которая находясь на шестом месяце беременности пострадала в жуткой аварии в Харькове, уже старается сидеть самостоятельно и разговаривает.

"Она полностью в сознании, уже старается сидеть самостоятельно, на днях мы расширим ей двигательный режим и постараемся перевести в вертикальное положение", – говорят врачи, слова которых передает "Стена".

По словам матери девушки Раисы Бромот, Жанна чувствует себя нормально.

"Дочь уже разговаривает, чувствует себя нормально, с ребенком, слава Богу, все хорошо.

Читайте такжеВторой фигурант кровавого ДТП в Харькове рассказал, в чем его обвиняют

Ей пока не разрешают вставать, и врачи никаких долгосрочных прогнозов не дают. Но мы надеемся, что она быстро пойдет на поправку. Об аварии она совершенно ничего не помнит", – сообщила она.

По словам мамы пострадавшей, за все время, пока Жанна находилась в реанимации, никто из родственников подозреваемой в ДТП Елены Зайцевой с ней не связывался.

"Я не знаю про второго участника ДТП, считаю, что виновата Зайцева, – говорит женщина. – Это она летела на красный свет. Наказание одно: хочу для нее пожизненное заключение", – добавила женщина.

Напомним, 18 октября в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Елены Зайцевой, который двигался на красный свет светофора, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого был 49-летний Геннадий Дронов. После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, еще один человек умер от травм в больнице.

20 октября суд взял на два месяца под стражу Зайцеву. 6 ноября подозрение в совершении ДТП объявили Дронову.