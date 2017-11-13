Жуткое ДТП с шестью жертвами в Харькове: стало известно, когда рассмотрят апелляцию второго фигуранта аварии

Апелляционный суд Харьковской области назначил дату рассмотрения апелляционной жалобы, поданной адвокатом Геннадия Дронова, водителя Volkswagen Touareg, второго подозреваемого в ДТП в Харькове.

Жалоба будет рассмотрена в четверг, 16 ноября. Начало заседания в 16.30, передает ГородХ.

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Как сообщал УНИАН, 8 ноября Дронову избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без возможности внесения залога.

Напомним, 18 октября в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Елены Зайцевой, который двигался на красный свет светофора, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого был 49-летний Геннадий Дронов. После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, еще один человек умер от травм в больнице.

20 октября суд взял на два месяца под стражу Зайцеву. 6 ноября подозрение в совершении ДТП объявили Дронову.