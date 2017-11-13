Жуткое ДТП с шестью жертвами в Харькове: стало известно, когда рассмотрят апелляцию второго фигуранта аварии
Суд над Геннадием Дроновым назначили на этой неделе.
Апелляционный суд Харьковской области назначил дату рассмотрения апелляционной жалобы, поданной адвокатом Геннадия Дронова, водителя Volkswagen Touareg, второго подозреваемого в ДТП в Харькове.
Жалоба будет рассмотрена в четверг, 16 ноября. Начало заседания в 16.30, передает ГородХ.
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Как сообщал УНИАН, 8 ноября Дронову избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без возможности внесения залога.
Напомним, 18 октября в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Елены Зайцевой, который двигался на красный свет светофора, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого был 49-летний Геннадий Дронов. После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, еще один человек умер от травм в больнице.
20 октября суд взял на два месяца под стражу Зайцеву. 6 ноября подозрение в совершении ДТП объявили Дронову.