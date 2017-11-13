В Николаеве задержали школьного учителя хореографии, который "продавал" украинок в Турцию

В Николаеве правоохранители задержали 34-летнего учителя хореографии, подозреваемого в организации международного канала по продаже украинок за границу. Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации полиции Николаевской области, спецоперация прошла в ночь с 11 на 12 ноября.

Отмечается, что разработка преступной деятельности подозреваемого осуществлялась следственным управлением под процессуальным руководством прокуратуры Николаевской области, оперативниками отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми (ОБПСТЛ) и пограничниками с марта.

К спецоперации по разоблачению злоумышленников было задействовано более 30 правоохранителей. Одновременно проводилось 11 обысков, в ходе которых полицейские нашли четыре паспорта, ряд соглашений и переписку. Изъята компьютерная техника, документация, средства связи и денежные средства.

Мужчина вербовал женщин из менее защищенных слоев населения и психологически менее устойчивых. Пострадавшие попадали в длительную финансовую кабалу

«11 ноября в аэропорту «Одесса» правоохранители помешали отправить за границу двух девушек, 20-ти и 23-х лет. Они также, как и другие пострадавшие, были уверены, что летят в Турцию танцевать в ночных клубах, потому что получили рабочую визу и сертификат об обучении хореографии. На первый взгляд, все легально, но, еще не начав работать, девушки уже имели долги перед николаевским работодателем за быстрое оформление дорогостоящего пакета документов», - сообщили в полиции.

По данным ведомства, обещали танцовщицам 350-400 долларов за ночь, а по прибытию получалось только 40.

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«Бывали случаи, когда девушке неожиданно сообщали, что она не пригодна к танцам и может только «разводить» клиентов на выпивку, а это - 10 долларов. С такими турецкими прайсами пострадавшие попадали в долгосрочную финансовую кабалу, а отрабатывать долги нужно было годами, не говоря уже о заработке. Вот так девушки и становились рабами и соглашались заниматься проституцией, чтобы как можно скорее вернуться домой. А торговец живым товаром две недели получал от турецких партнеров по 200 долларов за работу каждой девушки», - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что 34-летний мужчина проживал в Николаеве, учил детей в школе хореографии, а в свободное время вербовал женщин для выезда за границу. Жертв выбирал из малообеспеченных, неполных семей, студенток, то есть наименее защищенных слоев населения и психологически менее устойчивых. С турецкой стороной заключал сделки, обязательными условиями которых был возраст девушек от 19-ти до 34-х лет и худощавое телосложение.

Кроме того, у преступника были помощники: один давал объявления о том, что на работу за границей нужны танцовщицы в ночные клубы, второй, одессит, занимался быстрым оформлением документов, в том числе и сертификатов о получении профессиональных способностей хореографа. Как оказалось позже, такая школа танцев была даже зарегистрирована в Одессе, но здание, предназначенное для обучения, находилась в нерабочем состоянии. Жертвам мужчина рассказывал о выгодных условиях и всяческой поддержке, и девушки верили, ведь опыт в таких делах злоумышленник уже имел, так как попадал в поле зрения правоохранителей за совершение аналогичных действий. К преступнику обращались сообщники из разных областей Украины: Киевской, Запорожской, Львовской, Херсонской и других, и украинцев отправляли за границу партиями.

Организатор международного канала поставки живого товара за границу заверил правоохранителей, что только помогал девушкам трудоустроиться.

Он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст.149 УК Украины (торговля людьми или другое незаконное соглашение в отношении человека), что наказывается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

Злоумышленник ждет избрания меры пресечения. Следственные мероприятия продолжаются.