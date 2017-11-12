Подрыв полицейских в Днепре: опубликовано видео очевидцев

В сети появилось видео пожара, который образовался в результате подрыва автомобиля с двумя полицейскими на Днепропетровщине. Видео опубликовали очевидцы.

Напомним, что частный автомобиль с двумя полицейскими внутри был подорван в ночь на субботу, 11 ноября, в Желтых Водах Днепропетровской области. По предварительной информации, орудием нападения стало РПГ (на месте преступления найдены осколки реактивной ракеты).

На опубликованных кадрах видно автомобиль ВАЗ, который окутал пожар.