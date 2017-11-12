Подрыв полицейских в Днепре: опубликовано видео очевидцев
18:44, 12 ноября 2017Происшествия
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На опубликованных кадрах видно автомобиль ВАЗ, который окутал пожар.
На Днепропетровщине неизвестные выстрелили из ручного противотанкового гранатомета в автомобиль, где находились двое полицейских / фото ГУ Нацполиции Днепропетровской области
В сети появилось видео пожара, который образовался в результате подрыва автомобиля с двумя полицейскими на Днепропетровщине. Видео опубликовали очевидцы.
Напомним, что частный автомобиль с двумя полицейскими внутри был подорван в ночь на субботу, 11 ноября, в Желтых Водах Днепропетровской области. По предварительной информации, орудием нападения стало РПГ (на месте преступления найдены осколки реактивной ракеты).
На опубликованных кадрах видно автомобиль ВАЗ, который окутал пожар.
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