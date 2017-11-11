В Днепропетровской области неизвестные из гранатомета обстреляли авто с полицейскими, один из которых получил ранение

В г. Желтые Воды Днепропетровской области неизвестные из гранатомета обстреляли автомобиль с полицейскими, в результате один из них получил телесные повреждения в виде резаной раны ноги.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области, преступление было совершено вчера вечером.

Отмечается, что двое полицейских, 1979 и 1980 годов рождения, садились в личный автомобиль «ВАЗ» и услышали хлопок. В машине сразу возникло возгорание, которое правоохранители самостоятельно ликвидировали.

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«Предварительно причиной взрыва стал выстрел из РПГ-18. С места происшествия изъяты осколки от реактивной гранаты», - говорится в сообщении.

Транспортное средство сгорел наполовину.

Полиция г. Желтые Воды была поднята по тревоге и ориентирована на поиск злоумышленников.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 348 Уголовного кодекса Украины (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).