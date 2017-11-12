В многоэтажке Черкасс взорвалась граната, один человек погиб

В Черкассах в жилом доме произошел взрыв, один человек погиб. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

"Сегодня около 11 часов в милицию поступило сообщение, что в одном из многоквартирных домов в городе Черкассы раздался взрыв", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что в квартире дома взорвалась граната Ф-1, которая, как выяснилось, находилась на диване под подушкой.

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Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства происшествия. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как сообщал УНИАН ранее, в Донецкой области в помещении салона красоты прогремел взрыв, в результате чего часть жилого дома оказалась поврежденной, сообщает пресс-служба Национальной полиции. Инцидент произошел в Константиновке.