В Одесской области при столкновении микроавтобуса с подводой погибли три человека (фото)

21:06, 11 ноября 2017
Происшествия
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В результате столкновения трое пассажиров, которые ехали на телеге, погибли.

Нацполиция Одесской области

В Болградском районе Одесской области сегодня при столкновении микроавтобуса с подводой погибли три человека. Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Национальной полиции в Одесской области, ДТП произошло на автодороге между селом Виноградовкой и городом Болград.

Читайте такжеНа Львовщине бензовоз переехал человекаОтмечается, что в полицию поступило сообщение о том, что вблизи села Васильевка микроавтобус столкнулся с гужевой подводой.

«В результате столкновения трое пассажиров, ехавших на телеге, погибли», - сообщили в главке.

Предварительно установлено, что пассажирку автомобиля госпитализировали с многочисленными переломами. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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