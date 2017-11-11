В Одесской области при столкновении микроавтобуса с подводой погибли три человека (фото)

В Болградском районе Одесской области сегодня при столкновении микроавтобуса с подводой погибли три человека. Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Национальной полиции в Одесской области, ДТП произошло на автодороге между селом Виноградовкой и городом Болград.

Читайте такжеНа Львовщине бензовоз переехал человекаОтмечается, что в полицию поступило сообщение о том, что вблизи села Васильевка микроавтобус столкнулся с гужевой подводой.

«В результате столкновения трое пассажиров, ехавших на телеге, погибли», - сообщили в главке.

Предварительно установлено, что пассажирку автомобиля госпитализировали с многочисленными переломами. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.