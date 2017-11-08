Во Львове водитель грузовика умер за рулем
11:09, 08 ноября 2017Происшествия
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По предварительным данным, причиной смерти мужчины стал сердечный приступ.
Проводится доследственная проверка / фото pravda.lutsk.ua
Во Львове водитель грузового автомобиля умер во время движения, в результате чего неуправляемое транспортное средство стало причиной ДТП. Как сообщили УНИАН в Департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, 7 ноября в 19:50 на улице Гринченко грузовой автомобиль DAF столкнулся с легковым авто Subaru, за рулем которого находилась 28-летняя львовянка.
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Водителя грузового автомобиля обнаружили в кабине мертвым. Согласно предварительным данным, причиной смерти мужчины стал сердечный приступ. Женщина-водитель легкового автомобиля от госпитализации отказалась.
Проводится доследственная проверка.
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