Во Львове водитель грузовика умер за рулем

Во Львове водитель грузового автомобиля умер во время движения, в результате чего неуправляемое транспортное средство стало причиной ДТП. Как сообщили УНИАН в Департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, 7 ноября в 19:50 на улице Гринченко грузовой автомобиль DAF столкнулся с легковым авто Subaru, за рулем которого находилась 28-летняя львовянка.

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Водителя грузового автомобиля обнаружили в кабине мертвым. Согласно предварительным данным, причиной смерти мужчины стал сердечный приступ. Женщина-водитель легкового автомобиля от госпитализации отказалась.

Проводится доследственная проверка.

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