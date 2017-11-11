Россиянка в багажнике автомобиля пыталась провезти в Украину свою мать

Гражданка России 9 ноября пыталась провезти через украинско-белорусскую границу в багажнике легкового автомобиля свою мать, у которой закончился срок действия паспорта. Об этом сообщает БЕЛТА.

В пункте пропуска "Веселовка" оформление на выезд из Беларуси в Украину проходили граждане России - мужчина и женщина.

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"В ходе досмотра их автомобиля Volkswagen пограничный наряд совместно с сотрудниками таможни обнаружил пассажира, который явно хотел остаться незамеченным. В багажнике, спрятавшись под ворохом верхней одежды, находилась гражданка Украины. Выяснилось, что она приходится матерью россиянке. У 60-летней женщины срок действия паспорта истек еще в марте 2015 года. Именно поэтому таким нехитрым способом с помощью дочки и ее сожителя она решила проскочить все виды контроля на границе", - рассказали в Госпогранкомитете Беларуси.

Женщина пояснила, что о необходимости замены документа ее предупреждали российские пограничники еще при пересечении российско-белорусской границы. Но требование по замене паспорта гражданка Украины проигнорировала, поэтому на семейном совете было принято решение вернуться домой из Пинска в Санкт-Петербург через международный пункт пропуска "Веселовка" на белорусско-украинской границе.

Через границу все трое пропущены не были. В отношении водителя и гражданки Украины начат административный процесс за покушение на незаконное пересечение государственной границы. Женщина также будет привлечена к ответственности за нарушение правил пребывания на территории Беларуси.