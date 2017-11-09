Ранение журналиста на учениях ВСУ: в прокуратуре считают, что выстрел не был случайным

Над инструктором, который в июле этого года тяжело поранил телеоператора Вячеслава Волка в ходе военных учений, начался суд. Сначала следствие считало, что мужчина стрелял неумышленно, однако после ряда экспертиз прокуратура пришла к выводу, что это не был несчастный случай, говорится в сюжете телеканала "2+2".

"Проводилось несколько экспертиз. Совершить выстрел неумышленно из этого оружия, учитывая ее конструктивные особенности невозможно", - рассказал заместитель прокурора криворожской городской прокуратуры Алексей Пустоваров.

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Сам инструктор заявляет, что выстрелил случайно, однако, откуда взял боевой пистолет, на который у него не было разрешения, объяснить не может. Сейчас его обвиняют по двум статьям "Умышленное нанесение тяжелых телесных повреждений" и "Незаконное обращение с оружием". Ему грозит 7 лет тюрьмы.

Вячеслав Волк до сих пор не может ходить самостоятельно. Сейчас он проходит реабилитацию.

Как сообщал УНИАН, в июле этого года в Кривом Роге во время учений ВСУ по территориальной обороне у Саксаганского райсовета был ранен журналист местного издания. Журналист получил тяжелое ранение шеи.