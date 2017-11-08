На Львовщине задержали на взятке двух сотрудников миграционной и фискальной служб

Во Львовской области правоохранители задержали на взятке двух сотрудников Государственной миграционной службы Украины и Государственной фискальной службы. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко во время заседания Комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, которое транслировал «112 Украина».

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«Во Львовской области только что задержали руководителя миграционной службы города Червонограда за взятку и, соответственно, работника ГФС Дрогобыча. Тоже за взятку», - отметил генпрокурор.

Как сообщал УНИАН, ранее СБУ задержала чиновника Киевской таможни во время получения взятки в метро. Таможенник обещал занизить стоимость посылки из-за границы с компьютерной техникой.