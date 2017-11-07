На месте расстрела Амины Окуевой обнаружили российские патроны - СМИ
Спустя восемь дней после убийства Амины Окуевой на месте преступления были найдены патроны российского производства.
Спустя восемь дней после убийства Амины Окуевой на месте преступления были найдены патроны российского производства. Журналисты "Обозревателя" собщили, что обнаружили их около 12 часов дня 7 ноября и уведомили об этом правоохранителей.
На место преступления приехали оперативники Васильковского отдела полиции, которые и изъяли три холостых патрона калибра 7,62×39 мм.
Два отстрелянных были втоптаны в грязь на месте, где предположительно находился киллер. Третий (неотстрелянный) лежал под деревом - на расстоянии менее метра. На первых двух видна маркировка - 7,62х39 Wolf Blanc.
Эти холостые патроны есть в продаже в интернет-магазинах. Страна-производитель – Россия.
Каким образом они оказались на месте преступления – должна выяснить полиция. Правоохранители допускают, что патроны на место преступления могли подкинуть.
Как сообщал УНИАН, 30 октября автомобиль добровольцев АТО Окуевой и ее мужа Адама Осмаева, бывшего командира международного миротворческого батальона имени Джохара Дудаева, обстреляли на железнодорожном переезде у поселка Глеваха (Киевская область). Окуева погибла, ее муж получил ранения.
1 ноября Окуеву похоронили в Днепре рядом с командиром международного батальона имени Джохара Дудаева Исой Мунаевым.