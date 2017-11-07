На месте расстрела Амины Окуевой обнаружили российские патроны - СМИ

Спустя восемь дней после убийства Амины Окуевой на месте преступления были найдены патроны российского производства. Журналисты "Обозревателя" собщили, что обнаружили их около 12 часов дня 7 ноября и уведомили об этом правоохранителей.

На место преступления приехали оперативники Васильковского отдела полиции, которые и изъяли три холостых патрона калибра 7,62×39 мм.

Два отстрелянных были втоптаны в грязь на месте, где предположительно находился киллер. Третий (неотстрелянный) лежал под деревом - на расстоянии менее метра. На первых двух видна маркировка - 7,62х39 Wolf Blanc.

Эти холостые патроны есть в продаже в интернет-магазинах. Страна-производитель – Россия.

Каким образом они оказались на месте преступления – должна выяснить полиция. Правоохранители допускают, что патроны на место преступления могли подкинуть.

Как сообщал УНИАН, 30 октября автомобиль добровольцев АТО Окуевой и ее мужа Адама Осмаева, бывшего командира международного миротворческого батальона имени Джохара Дудаева, обстреляли на железнодорожном переезде у поселка Глеваха (Киевская область). Окуева погибла, ее муж получил ранения.

1 ноября Окуеву похоронили в Днепре рядом с командиром международного батальона имени Джохара Дудаева Исой Мунаевым.