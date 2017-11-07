К убийству Окуевой причастна группа в составе не менее четырех человек – нардеп

Советник министра внутренних дел Украины, народный депутат от «Народного фронта» Антон Геращенко отмечает, что к убийству известной украинской активистки и добровольца АТО Амины Окуевой причастна группа, состоящая из не менее четырех человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам, отвечая на вопрос об усиленных мерах безопасности в регионе и по всей стране.

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«На сегодняшний день принято решение главой Национальной полиции о 10-дневной службе в усиленном режиме сотрудников полиции по Киевской области», - отметил Геращенко.

Он добавил, что отрабатывается как можно больше информации о причастности ряда лиц к убийству Окуевой.

«Это дерзкое преступление, которое совершили, по нашей информации, не менее четырех человек. И поэтому эту группу нужно как можно скорее найти и задержать, пока они не совершили следующих тяжких преступлений», - подчеркнул парламентарий.

Как сообщал УНИАН, 30 октября автомобиль добровольцев АТО Окуевой и ее мужа Адама Осмаева, бывшего командира международного миротворческого батальона имени Джохара Дудаева, обстреляли на железнодорожном переезде у поселка Глеваха (Киевская область). Окуева погибла, ее муж получил ранения.

1 ноября Окуеву похоронили в Днепре рядом с командиром международного батальона имени Джохара Дудаева Исой Мунаевым.