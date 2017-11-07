В центре Киева воры-карманники обокрали экс-министра экономики Терехина (видео)

В одном из кафе в центре Киева неизвестные обокрали посетителей, которыми оказались экс-глава Главного контрольного управления Администрации президента Анатолий Балюк и бывший министр экономики Сергей Терехин. Видео с камеры наблюдения опубликовал сам Балюк на своей странице в Facebook.

"Классика жанра. Как двоих тюленей, включая бывшего министра Терехина, обворовали в кафешке Paul на Ярославом Валу лица кавказской наружности. Не все в палатках на площади Конституции", - написал Балюк.

Что именно украли у Балюка и Терехина, не известно.

Как сообщал УНИАН, ранее на Майдане независимости в Киеве избили американского дипломата. Потерпевший рассказал, что направлялся ночью в заведение быстрого питания и слушал плеер. Когда поднялся из пешеходного перехода, навстречу ему шел незнакомец, который, возможно, что-то сказал. Иностранец начал доставать из ушей наушники – и получил удар в лицо.