В центре Киева воры-карманники обокрали экс-министра экономики Терехина (видео)

18:03, 07 ноября 2017
Происшествия
1539 0

В кафе в центре Киева "лица кавказской наружности" обворовали экс-главу Главного контрольного управления Администрации президента Анатолия Балюка и бывшего министра экономики Сергея Терехина. 

Голос UA

В одном из кафе в центре Киева неизвестные обокрали посетителей, которыми оказались экс-глава Главного контрольного управления Администрации президента Анатолий Балюк и бывший министр экономики Сергей Терехин. Видео с камеры наблюдения опубликовал сам Балюк на своей странице в Facebook.

"Классика жанра. Как двоих тюленей, включая бывшего министра Терехина, обворовали в кафешке Paul на Ярославом Валу лица кавказской наружности. Не все в палатках на площади Конституции", - написал Балюк.

Что именно украли у Балюка и Терехина, не известно.

Как сообщал УНИАН, ранее на Майдане независимости в Киеве избили американского дипломата. Потерпевший рассказал, что направлялся ночью в заведение быстрого питания и слушал плеер. Когда поднялся из пешеходного перехода, навстречу ему шел незнакомец, который, возможно, что-то сказал. Иностранец начал доставать из ушей наушники – и получил удар в лицо.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #ограбили Терехина#в Киеве ограбили экс-министра