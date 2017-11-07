Во Львовской области у мужчины украли картины на 150 тысяч

У жителя Пустомытовщины на Львовщине из дома похитили семь картин. Об этом сообщили в полиции, передает "Львовский портал".

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства происшествия и личность злоумышленника, который причинил потерпевшему ущерб на общую сумму около 150 000 гривень.

В полицию обратился 41-летний житель одного из сел района. Он сообщил, что из его дома накануне похитили семь художественных произведений, стоимость которых составляет почти 150 000 гривень. По словам потерпевшего, к этому может быть причастна его бывшая жена, 45-летняя львовянка.

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Работники полиции устанавливают обстоятельства происшествия и проверяют факты, указанные в заявлении мужа.

По факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.185 Уголовного кодекса Украины (кража). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет.

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